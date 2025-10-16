CIMITILE (rgl) – Un volto e una voce che hanno raccontato l’Italia per oltre trent’anni, oggi al servizio di una delle più prestigiose istituzioni culturali del Mezzogiorno. È Francesco Giorgino, giornalista, docente universitario e saggista, il nuovo presidente del Comitato Scientifico del Premio Cimitile, che raccoglie il testimone del compianto Ermanno Corsi, scomparso nel 2024. La nomina, giunta in occasione del trentennale del Premio, assume un significato profondo: rappresenta infatti un segno di continuità e rinnovamento per una manifestazione che, nel corso di tre decenni, è divenuta un punto di riferimento nazionale per la promozione della letteratura, della cultura e dell’impegno civile. Nato ad Andria l’8 agosto 1967, Giorgino insegna Comunicazione e Marketing alla Luiss – Università Guido Carli di Roma. Volto noto del giornalismo televisivo, è impegnato da 34 anni in Rai, dove oggi ricopre l’incarico di Direttore dell’Ufficio Studi. Autore di numerosi saggi su informazione e società, Giorgino rappresenta la sintesi tra il rigore accademico e la concretezza della comunicazione pubblica. Il legame tra il nuovo presidente e il Premio Cimitile è di lunga data: nel 2011 fu insignito del Premio di Giornalismo “Antonio Ravel”, mentre nel 2017 partecipò alla giornata inaugurale della XXII edizione presentando il suo volume “Giornalismi e società. Informazione, politica, economia e cultura” (Mondadori Università). La sua designazione è stata accolta con grande favore dal presidente e dal consiglio di amministrazione della Fondazione Premio Cimitile, che hanno espresso piena fiducia nella sua capacità di custodire l’eredità culturale costruita da Ermanno Corsi e, al tempo stesso, di guidare il Premio verso le nuove sfide della contemporaneità. “La scelta del professor Giorgino – si legge nella nota ufficiale – rappresenta una naturale continuità nel segno della competenza, dell’etica professionale e della passione per la cultura. Siamo certi che saprà rafforzare ulteriormente la presenza del Premio Cimitile nel panorama culturale nazionale”.