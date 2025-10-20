lunedì, Ottobre 20, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Acerra, pusher minorenne fermato in piazza: arrestato con hashish e tirapugni

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

ACERRA (rgl) – Nella serata di ieri, gli agenti del commissariato di Acerra hanno arrestato un ragazzo di 17 anni, di origini egiziane, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga e lo hanno denunciato per porto abusivo di armi. Il blitz è scattato in piazza Fulvio Renella, dove una pattuglia impegnata nei controlli straordinari disposti dalla Questura di Napoli ha notato un giovane a bordo di un monopattino elettrico mentre cedeva un piccolo involucro a un’altra persona in cambio di denaro. L’intervento è stato immediato: i poliziotti hanno raggiunto e bloccato il ragazzo, che ha tentato invano di allontanarsi tra i passanti. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire 36 grammi di hashish, un tirapugni in acciaio e 350 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il giovane è stato dunque arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e denunciato per porto abusivo di armi. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile, è stato accompagnato presso il centro di prima accoglienza dedicato.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Premio Cimitile, 30 anni di cultura e passione: convegno e libro per raccontare la storia di un simbolo
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com