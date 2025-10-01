QUALIANO (rgl) – Un nuovo colpo alla criminalità organizzata è stato inferto dai carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Nelle prime ore del mattino, a conclusione di un’articolata attività investigativa coordinata dall’autorità giudiziaria, i militari hanno eseguito un sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Napoli – Sezione misure di prevenzione. Il provvedimento ha riguardato un immobile situato in via Luigi Pirandello 1 a Qualiano, del valore stimato di circa 200mila euro, ritenuto nella disponibilità di un esponente del clan Mallardo. La cosca, storicamente radicata a Giugliano in Campania e in diversi comuni dell’area nord della provincia di Napoli, continua a essere al centro delle attenzioni investigative nella lotta alle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico e immobiliare.