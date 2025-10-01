mercoledì, Ottobre 1, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Qualiano, sequestrato immobile da 200mila euro: colpo al clan Mallardo

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

QUALIANO (rgl) – Un nuovo colpo alla criminalità organizzata è stato inferto dai carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Nelle prime ore del mattino, a conclusione di un’articolata attività investigativa coordinata dall’autorità giudiziaria, i militari hanno eseguito un sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Napoli – Sezione misure di prevenzione. Il provvedimento ha riguardato un immobile situato in via Luigi Pirandello 1 a Qualiano, del valore stimato di circa 200mila euro, ritenuto nella disponibilità di un esponente del clan Mallardo. La cosca, storicamente radicata a Giugliano in Campania e in diversi comuni dell’area nord della provincia di Napoli, continua a essere al centro delle attenzioni investigative nella lotta alle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico e immobiliare.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Villetta trasformata in deposito del falso: sequestrati 12mila articoli di lusso contraffatti
Next article
Circum Napoli-Baiano, la linea non riapre: comitati pendolari denunciano Eav alla Procura
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com