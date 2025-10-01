mercoledì, Ottobre 1, 2025
SAN FELICE A CANCELLO (rgl) – All’alba di oggi i carabinieri della Compagnia di Maddaloni hanno messo a segno un’operazione che ha inferto un duro colpo al traffico di droga tra le province di Caserta e Napoli. Su disposizione del gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 10 persone, tutte di nazionalità italiana, accusate di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio. Le indagini, condotte dal Nucleo Operativo di Maddaloni tra maggio 2022 e gennaio 2023, hanno ricostruito la fitta rete criminale con base a San Felice a Cancello, capace di gestire un giro d’affari di centinaia di migliaia di euro. Cocaina, eroina e hashish venivano acquistati nell’area Nord di Napoli e successivamente destinati alle piazze di spaccio della zona, ma anche ai centri di Benevento e della stessa Napoli. Nel corso delle attività investigative, i militari hanno individuato un appartamento a Talanico adibito a vera e propria “raffineria” per la lavorazione del narcotico, oltre a diversi box usati come depositi. Il gruppo criminale si serviva di un’organizzazione capillare per garantire continuità nei rifornimenti e sicurezza nelle consegne, confermandosi uno dei punti di riferimento per il traffico locale.

