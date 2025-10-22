NAPOLI (rgl) – Maschere da film, pistole in pugno e la paura dietro il bancone. È questo lo scenario che, per settimane, ha seminato il panico tra gli addetti dei distributori di carburante del Napoletano. Stamattina, la Polizia di Stato ha posto fine al loro “tour criminale” con l’arresto di due uomini di 34 e 30 anni, destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Nola su richiesta della Procura della Repubblica. I due sono accusati, a vario titolo, di rapina pluriaggravata e continuata, furto e ricettazione. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura di Nola e condotta dalla Squadra Mobile, ha consentito di ricostruire una serie di colpi fulminei e pianificati con cura.

Tutto ha avuto inizio la sera del 3 settembre 2025, quando, tra le 19:30 e le 21:30, i due – a bordo di un’auto, con il volto travisato da maschere ispirate a una nota saga cinematografica e armati di pistola – hanno messo a segno cinque rapine in poche ore tra Sant’Anastasia, Somma Vesuviana e Pomigliano d’Arco. Le indagini, immediatamente avviate, hanno portato gli investigatori ad analizzare testimonianze, filmati di videosorveglianza pubblica e privata e altri elementi tecnici che hanno permesso di ricostruire il quadro accusatorio. Gli indizi raccolti sono risultati gravi e concordanti in relazione a ben undici episodi di natura analoga, avvenuti tra il 3 settembre e il 9 ottobre 2025, per un bottino complessivo di circa 10.000 euro. Il lavoro degli agenti ha inoltre permesso di individuare il “covo” dei due rapinatori, un’abitazione nel Comune di Acerra, utilizzata come base logistica. All’interno, la Polizia ha rinvenuto armi, veicoli rubati e materiale utile alle rapine, elementi che confermano l’elevato grado di organizzazione della coppia.