NAPOLI (rgl) – Un anno fa assicurare un’auto costava meno. Oggi, dopo mesi di oscillazioni e rincari progressivi, la calma sembra essere tornata — ma su livelli tutt’altro che leggeri per le tasche degli automobilisti. Secondo le ultime rilevazioni di Segugio.it, il portale leader nella comparazione online di prodotti assicurativi, utilities e credito, a settembre 2025 il prezzo medio dell’assicurazione Rc Auto in Italia si è attestato sui 486,53 euro, in linea con il mese precedente (485,59 euro). Ma se si guarda indietro a gennaio, quando il costo medio era di 439,54 euro, emerge un aumento netto del +10,7%. Rispetto a settembre 2024, l’incremento è invece del +3,5%, pari a circa 16 euro in più per automobilista. La fascia d’età più penalizzata è quella dei 35-44enni, che vede il premio medio salire del +5,15% in un anno (da 434,11 a 456,47 euro). Restano però gli under 25 i più colpiti, con un costo medio di 1.056,91 euro l’anno — quasi il doppio rispetto ai 25-34enni (571,81 euro). “Dopo i forti rincari avvenuti fra il 2022 e il 2024, assistiamo finalmente a una sostanziale stabilizzazione, al netto delle fluttuazioni stagionali, dei prezzi a livello nazionale, seppure su livelli elevati”, commenta Emanuele Anzaghi, vicepresidente di Segugio.it.

CAMPANIA LA PIU’ CARA, MA IN LIVE CALO – Nella mappa dei costi, la Campania continua a figurare fra le regioni con i premi più alti d’Italia. A settembre, il prezzo medio dell’RC Auto si attesta su 748,03 euro, circa 260 euro in più della media nazionale. Tuttavia, rispetto ad agosto (759,28 euro), si registra un leggero calo di circa 11 euro. Su base annua, il rincaro è limitato: +0,95%, pari a circa 7 euro in più rispetto a settembre 2024, quando il premio medio era di 740,96 euro. Anche qui, i giovani under 25 restano i più penalizzati, con una spesa media di 1.888,03 euro, mentre gli over 60 pagano in media 655,53 euro.

NAPOLI AL TOP, BENEVENTO LA PIU’ ECONOMICA – Nel dettaglio provinciale, Benevento si conferma la provincia più virtuosa, con un premio medio di 534,43 euro. Tuttavia, è proprio qui che si registra l’aumento più significativo dell’intera regione: +12,31% rispetto all’anno precedente. All’opposto, Napoli resta la provincia con i prezzi più alti — 799,30 euro in media — ma con un piccolo segnale positivo: è l’unica in Campania dove si registra un calo del -1,2% rispetto al 2024. Tra stabilizzazioni, picchi e lievi ribassi, il quadro che emerge conferma la tendenza: i costi assicurativi in Campania restano un’anomalia nazionale. E se la buona notizia è che la curva dei rincari sembra rallentare, la cattiva è che il punto di equilibrio resta ancora troppo in alto.