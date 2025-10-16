NAPOLI (alads) – Da anni la Circumvesuviana rappresenta una delle ferite più dolorose del trasporto pubblico campano: ritardi cronici, guasti continui, corse cancellate e convogli stipati come carri bestiame. Ora, a poche settimane dalle elezioni regionali, quel disastro quotidiano torna a occupare l’agenda politica dei candidati, ma i pendolari non ci stanno. In un comunicato congiunto, i comitati e le associazioni che da anni si battono per il diritto alla mobilità hanno espresso la loro contrarietà a ogni forma di strumentalizzazione politica. Hanno annunciato, infatti, la disponibilità a incontrare soltanto i candidati alla presidenza della Giunta regionale, rifiutando di aprire tavoli con i singoli aspiranti consiglieri. Un modo per mantenere autonoma una battaglia che, come ricordano, non ha colore politico ma riguarda la dignità di migliaia di cittadini. “Nei treni della Circumvesuviana si viaggia come sardine – si legge nella nota – e quindi non c’è posto per far salire tutti quei candidati che negli anni hanno evitato accuratamente di condividere i nostri disagi”. Un messaggio diretto, che suona come una richiesta di rispetto più che di attenzione elettorale. A firmare il documento sono alcune tra le voci più rappresentative del fronte civico e ambientalista: Enzo Ciniglio, portavoce del gruppo Facebook No al taglio dei treni della Circumvesuviana; Salvatore Ferraro, portavoce di Circumvesuviana–EAV; Salvatore Alaia, presidente del comitato civico E(A)Vitiamolo di Sperone; l’avvocato Marcello Fabbrocini, presidente del comitato civico A. Cifariello di Ottaviano; Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania; e Giovanni Berritto, presidente di Federconsumatori Campania. Tutti insieme ribadiscono un concetto semplice ma decisivo: la Circumvesuviana non ha bisogno di promesse o slogan da campagna elettorale, ma di interventi strutturali, investimenti reali e responsabilità politiche chiare. “Il diritto a muoversi in sicurezza, a studiare e lavorare senza disagi quotidiani – sottolineano – non può essere piegato alla logica dei comizi o delle promesse di turno”.