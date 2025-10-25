Regionali Campania 2025: 6 candidati presidenti e 20 liste in corsa

NAPOLI (Alads) – La corsa per la guida della Regione Campania entra ufficialmente nel vivo. Si sono concluse negli uffici del Tribunale di Napoli le operazioni di deposito delle liste per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre, che vedranno sfidarsi sei candidati alla presidenza e un totale di 20 liste in competizione. La sfida principale sarà tra Roberto Fico, esponente del centrosinistra ed ex presidente della Camera, e Edmondo Cirielli, viceministro e volto di punta del centrodestra. A contendersi l’attenzione dell’elettorato anche i candidati indipendenti Nicola Campanile, Giuliano Granato, Carlo Arnese e Stefano Bandecchi, ciascuno sostenuto da proprie liste civiche o movimenti politici.

LE COALIZIONI IN CAMPO – A sostenere Roberto Fico, otto liste: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), la civica “Fico Presidente”, “A Testa Alta”, movimento legato al presidente uscente Vincenzo De Luca, “Noi di Centro – Noi Sud”, formazione vicina al sindaco di Benevento Clemente Mastella, “Avanti Campania”, che unisce socialisti e repubblicani, e “Casa Riformista”, sigla di area liberal-progressista. Sul fronte opposto, il candidato del centrodestra Edmondo Cirielli potrà contare anch’egli su otto liste: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, la civica “Cirielli Presidente”, Noi Moderati, Udc, Democrazia Cristiana con Rotondi, e Pensionati – Consumatori.

LE ALTRE CANDIDATURE – Completano il quadro quattro liste indipendenti: “Per – per le persone e la comunità”, che candida Nicola Campanile, “Campania Popolare”, a sostegno di Giuliano Granato, “Forza del Popolo”, con Carlo Arnese, e la lista del candidato Stefano Bandecchi, già sindaco di Terni.

LA CAMPAGNA ELETTORALE – Con il deposito ufficiale delle liste, la campagna elettorale entra nella sua fase decisiva. Nelle prossime settimane, i candidati presenteranno i propri programmi su temi cruciali per la regione: sanità, lavoro, trasporti, ambiente e gestione dei fondi europei. Un confronto che si preannuncia acceso e che, il 23 e 24 novembre, porterà i cittadini campani a scegliere il prossimo presidente di Palazzo Santa Lucia al posto di Vincenzo De Luca.