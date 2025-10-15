NAPOLI – Un miliardo di euro per rimettere in moto la Campania. Con la pubblicazione della graduatoria regionale (decreto numero 12) relativa ai fondi per la Messa in Sicurezza e il Riammagliamento della Rete Stradale, la Regione Campania ha ufficializzato l’avvio di un piano infrastrutturale senza precedenti: 366 progetti per un valore complessivo di €921.725.463,11. L’obiettivo è ambizioso — rendere più sicure, funzionali e interconnesse le arterie principali e secondarie della regione — e i numeri parlano chiaro.

LA RIPARTIZIONE DEI FONDI PROVINCIA PER PROVINCIA – Secondo i dati ufficiali della graduatoria: a Napoli vanno 77.064.314,61 euro per 79 progetti, distribuiti tra il capoluogo e i comuni della Città Metropolitana; a Salerno: 70.882.748,22 euro per 73 progetti, con particolare attenzione alla Costiera e al Cilento; ad Avellino: 64.574.016,55 euro per 67 progetti, mirati alla viabilità montana e intercomunale; a Caserta: 66.936.154,78 euro per 74 progetti, focalizzati sulla connessione tra aree interne e grandi assi di scorrimento e a Benevento: 64.444.229,06 euro per 73 progetti, dedicati in larga parte alla messa in sicurezza di strade rurali e collinari.

AL NOLANO 21 MILIONI DI EURO – Tra i distretti più attivi emerge il comprensorio nolano, autentico baricentro del piano regionale, dove si registra una strategia condivisa di riammagliamento intercomunale per oltre 21 milioni di euro complessivi. A guidare la trasformazione è il Comune di Nola, con un progetto da 3 milioni di euro per la riqualificazione delle strade rurali e l’ottimizzazione dell’accesso alle principali reti viarie.

A seguire Cicciano (comune capofila), anch’esso con un piano da 3 milioni di euro, finalizzato alla messa in sicurezza della rete stradale, coinvolgendo direttamente Roccarainola, Cimitile, Marigliano, San Vitaliano, Tufino e Comiziano. Camposano promuove un progetto da 2.223.752,69 euro per la messa in sicurezza e il riammagliamento delle reti viarie intercomunali, che include Cicciano, Comiziano, Cimitile e Liveri. Quest’ultima ottiene 2.995.000,00 euro per il miglioramento della circolazione e la riqualificazione dei nodi urbani. Roccarainola, con 2.980.000,00 euro, punta invece alla sicurezza delle Strade Provinciali 17 e 62, beneficiando anche Cimitile e Marigliano, mentre Casamarciano si aggiudica 1.433.087,41 euro per la manutenzione straordinaria delle SP 59, 140, 143 e 144. Un caso particolare è quello di Tufino, che pur appartenendo geograficamente al Nolano, rientra amministrativamente nella provincia di Avellino: il comune figura infatti con un progetto da 2.998.925,60 euro per il riammagliamento della viabilità pedemontana e la messa in sicurezza idrogeologica.

NEL VESUVIANO SICUREZZA E SOSTENIBILITA’ – Nel versante vesuviano, l’attenzione si concentra sulla messa in sicurezza delle arterie principali e sul contrasto al rischio idrogeologico. Protagonisti: Boscoreale con 3 milioni di euro, Somma Vesuviana con 2.997.489,38 euro, Ercolano con 2.729.794,16 euro, San Giuseppe Vesuviano con 2.278.712,00 euro, Ottaviano con 1.459.348,86 euro e Torre del Greco con 1.460.000,00 euro. Una cintura strategica che, oltre a migliorare la mobilità, mira a restituire sicurezza a una delle aree più complesse e densamente popolate d’Italia.

BAIANESE: IL PONTE TRA DUE PROVINCE – Nel cuore dell’Irpinia occidentale, i comuni del Mandamento Baianese beneficiano di interventi mirati a rafforzare la connessione tra Avellino e Napoli. Mugnano del Cardinale ottiene 3.991.491,99 euro complessivi, suddivisi tra il progetto di riqualificazione dell’Alveo Spinzoli e quello di messa in sicurezza della Strada Turistica per il Monte Terminio. Segue Sirignano, con 1.439.352,00 euro per il riammagliamento della viabilità comunale.