ACERRA (rgl) – Cacciavano uccelli utilizzando richiami elettronici vietati dalla legge, ma sono stati sorpresi dai carabinieri forestali di Marigliano, impegnati in un’operazione di contrasto alle pratiche venatorie illecite. Tre uomini sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria e dovranno rispondere di esercizio di attività venatoria con mezzi non consentiti. L’operazione è scattata nell’agro del comune di Acerra, in località Frassitelli, dove i militari – con il supporto delle guardie zoofile della Lipu di Napoli – hanno individuato i cacciatori mentre utilizzavano apparecchi elettroacustici collegati ad amplificatori, in grado di riprodurre in maniera artificiale il canto dei volatili. Una pratica espressamente vietata dalla legge 157/1992, che regola l’attività venatoria in Italia. Durante il controllo, i carabinieri hanno inoltre rinvenuto quattro esemplari di tordo bottaccio già abbattuti, confermando l’attività di caccia illegale. Al termine dell’operazione, sono stati sequestrati due fucili da caccia, un richiamo elettroacustico e i quattro volatili, oltre a essere elevate sanzioni amministrative per oltre 800 euro nei confronti dei trasgressori.