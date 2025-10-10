LAURO (rgl) – Dalla lotta all’abbandono dei rifiuti fino ai controlli su armi e attività abusive: weekend di intensa attività per la Polizia di Stato in provincia di Avellino. Gli agenti del commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro hanno denunciato alla competente autorità giudiziaria un 41enne di Palma Campania, ritenuto responsabile di abbandono di rifiuti. L’uomo, secondo quanto accertato, era stato segnalato mentre depositava alcune grandi buste di cellophane piene di immondizia in una zona di campagna al confine tra il Vallo di Lauro e il comune di Liveri, per poi allontanarsi a bordo della propria auto. Grazie a una tempestiva attività investigativa, i poliziotti sono riusciti a identificare il responsabile, che è stato quindi deferito all’autorità giudiziaria per violazione delle norme ambientali. Parallelamente, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore di Avellino, la Squadra Volante ha denunciato un 23enne della provincia, già noto alle forze dell’ordine, per porto ingiustificato di armi e oggetti atti a offendere. Durante la notte del 5 ottobre, nel centro cittadino, il giovane è stato sorpreso a bordo della sua auto con una pistola ad aria compressa e un bastone lungo 33 centimetri, entrambi sequestrati. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Avellino. Infine, un 34enne avellinese è stato denunciato per inosservanza del provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane (Daspo urbano). Nel pomeriggio del 4 ottobre, l’uomo è stato notato nei pressi dello stadio Partenio-Lombardi, dove era in corso una partita di calcio, mentre svolgeva l’attività di parcheggiatore abusivo insieme a un complice. Entrambi sono stati sanzionati amministrativamente e raggiunti da nuovi provvedimenti di allontanamento.