mercoledì, Ottobre 29, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Rifiuti e costruzioni abusive nel cuore del Parco regionale dei Picentini: sequestro e denuncia

Ambiente e SaluteCampaniaAvellino
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

MONTELLA (rgl) – Un’officina nascosta tra i boschi dei Monti Picentini è finita sotto i riflettori delle forze dell’ordine. I carabinieri della stazione di Montella, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Forestale di Bagnoli Irpino, hanno scoperto un’area adibita a officina completamente abusiva, con gestione illecita di rifiuti e costruzioni senza permesso in piena zona vincolata. Protagonista della vicenda un 37enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, denunciato per una serie di gravi violazioni ambientali, edilizie e paesaggistiche. Durante i controlli, i militari hanno rinvenuto rifiuti speciali e pericolosi, tra cui motori, batterie, pneumatici, filtri e oli esausti, oltre a componenti d’auto di dubbia provenienza e uno scarico abusivo di acque reflue industriali. Non solo rifiuti: l’uomo aveva realizzato un fabbricato di circa 35 metri quadrati senza alcuna autorizzazione, in pieno parco regionale protetto. L’intera area è stata sequestrata e sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 5.000 euro. Ora il 37enne dovrà rispondere dei reati di gestione illecita di rifiuti, scarico abusivo di acque reflue, costruzione abusiva in area vincolata e distruzione di bellezze naturali.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Napoli piange James Senese: la voce del soul e del Vesuvio si è spenta a 80 anni
Next article
Guida pericolosa tra droga e alcol: 27enne denunciato dopo incidente in Irpinia
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com