MONTORO (rgl) – Un locale diventato teatro di violenza, un episodio che ha turbato la tranquillità di Montoro e ha spinto le autorità a intervenire con fermezza. A seguito dei gravi fatti delittuosi avvenuti all’interno e all’esterno di un bar del comune irpino, il Questore di Avellino ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’attività, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il provvedimento, proposto dai carabinieri della stazione di Montoro, è stato adottato in considerazione della grave compromissione dell’ordine e della sicurezza pubblica riscontrata durante gli accertamenti. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’intervento presso il bar si era reso necessario dopo una segnalazione di rissa, nel corso della quale sarebbero state utilizzate armi, causando il ferimento di una persona. L’episodio, particolarmente allarmante, ha fatto scattare la procedura prevista dalla normativa per i locali che diventano punto di aggregazione di soggetti violenti o situazioni pericolose per la collettività. La sospensione, come sottolineato dalla Questura, ha finalità preventiva: il titolare di un esercizio pubblico deve mantenere una condotta irreprensibile e garantire che la propria attività non diventi occasione o contesto di turbative per la sicurezza dei cittadini.