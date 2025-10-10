MIRABELLA ECLANO (rgl) – Una festa antica, simbolo della tradizione e della devozione di un intero paese, ha rischiato di trasformarsi in una serata di caos. Durante la celebre “Grande Tirata del Carro”, appuntamento folkloristico tra i più sentiti dell’Irpinia, si sono verificati momenti di tensione che hanno richiesto il pronto intervento dei carabinieri. Erano le fasi finali della manifestazione, lo scorso 20 settembre, quando – a pochi metri dall’ingresso del grande obelisco in piazza – alcuni giovani appartenenti a diverse frazioni del comune hanno iniziato a spintonarsi e insultarsi, fino a venire alle mani. In pochi istanti, il clima di festa si è trasformato in una rissa. La prontezza dei carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano, già presenti per garantire la sicurezza dell’evento, ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente: i militari sono riusciti a ripristinare l’ordine e a proteggere le centinaia di famiglie assiepate lungo il percorso del Carro. Le successive indagini, condotte con l’ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private, hanno consentito di identificare nove persone coinvolte nei tafferugli. Tutti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per rissa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.