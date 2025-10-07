NAPOLI (rgl) – Una discussione per motivi di viabilità si è trasformata in un’aggressione violenta sulla Tangenziale di Napoli. Nei giorni scorsi, un automobilista della provincia di Potenza, in viaggio con la famiglia per accompagnare la figlia all’università di Monte Sant’Angelo, è stato brutalmente colpito al volto da un altro conducente durante un momento di intenso traffico. Secondo la ricostruzione della Polizia di Stato, la vicenda è iniziata quando la vittima ha dovuto rallentare nei pressi di uno svincolo e ha segnalato con il clacson una manovra pericolosa da parte dell’altra auto, che si era immessa bruscamente nella sua corsia. Il conducente del veicolo, un 34enne napoletano già noto alle forze dell’ordine, è sceso dall’auto, ha aperto la portiera dell’altro mezzo e ha colpito ripetutamente l’automobilista, scaraventandolo sull’asfalto, prima di allontanarsi. In quei frangenti, la figlia della vittima è riuscita a fotografare la targa del veicolo dell’aggressore. Gli agenti della sottosezione della Polizia Stradale di Fuorigrotta, intervenuti subito dopo l’episodio, hanno identificato il 34enne e lo hanno denunciato per lesioni personali.