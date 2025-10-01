mercoledì, Ottobre 1, 2025
ROCCARAINOLA (rgl) – Nuovo appuntamento con la cultura. Sabato 4 ottobre, il Polo Museale di Roccarainola aprirà le porte alla Ventunesima Giornata del Contemporaneo, l’evento nazionale promosso da Amaci con il sostegno del Ministero della Cultura e del Maeci, che dal 2005 porta l’arte contemporanea nelle città italiane, rendendola un’esperienza condivisa e gratuita. In questa occasione, lo storico palazzo baronale si trasformerà in un crocevia di memorie e nuove narrazioni, accogliendo visitatori e appassionati per un’intera giornata dedicata alla creatività e alla sperimentazione artistica. Alle 18, la giornata prevede la presentazione del libro “Tuono” di Gaetanina Longobardi, voce originale della scrittura contemporanea, in dialogo con Rosa Maione e Giancarlo D’Ambrosio, in un confronto destinato a suscitare vibrazioni di idee e parole. Ad aprire l’iniziativa, i saluti istituzionali del sindaco Peppe Russo, del presidente del consiglio comunale Giovanni Sirignano e del presidente del Polo Museale Carmine Centrella.

