ROCCARAINOLA (rgl) – La Foresta Demaniale di Roccarainola torna a vestirsi d’arte.

Sabato 11 ottobre alle 10.30, nella suggestiva località Fossa Agnone, prosegue la rassegna “New Paradise”, un progetto di Forest Art che trasforma il cuore verde del Parco Regionale del Partenio in un museo a cielo aperto, dove natura e creatività si fondono in un dialogo continuo. L’iniziativa, patrocinata dall’Accademia di Belle Arti di Napoli e promossa dalla società cooperativa Ats Monte Maggiore presieduta da Ugo Fragassi, rientra in un più ampio progetto di riqualificazione forestale finanziato dalla Regione Campania. Il nuovo appuntamento vedrà protagonista l’artista svizzero Andreas Lüthi, il cui intervento sarà curato dal critico d’arte Pasquale Lettieri. Il progetto di Forest Art nasce per lasciare un segno permanente nel paesaggio: installazioni e opere d’arte realizzate da artisti di fama internazionale che trasformano la foresta in un laboratorio di eco-sostenibilità e bellezza condivisa. Le maestranze della cooperativa Monte Maggiore, operai assunti con clausola specifica, lavorano fianco a fianco con gli artisti, dando vita a un’esperienza di arte “facturale”, dove il gesto manuale e quello creativo si incontrano. “Quella di Andreas Lüthi – spiega Pasquale Lettieri – è una ricerca sull’infinità dei numeri, che si traduce in uno stile nomade e composito, capace di assorbire ciò che incontra e restituirlo trasformato. La sua arte è un continuo viaggio nel tempo e nello spazio, che muta il luogo e ne esalta lo spirito.” Alla presentazione interverranno, oltre all’artista, Ugo Fragassi, Francesco Iovino (Presidente del Parco Regionale del Partenio), Silvestro Caputo (consulente della Vicepresidenza del Consiglio Regionale della Campania), Pasquale Lettieri, Giuseppe Russo (sindaco di Roccarainola), Giovanni Sirignano, Carmine Centrella, Giuseppe D’Avanzo e il manager Angelo Sepe. Tra gli artisti già presenti in modo permanente nella foresta figurano: Tony Afeltra, Elisa Cantarelli, Pietro De Scisciolo, Maurizio Elettrico, Michelangelo Galliani, Christian Leperino, Andreas Lüthi, Alfredo Maiorino e Francesco Scialò.