NAPOLI (rgl) – Una bicicletta elettrica al posto della fuga in auto e un vecchio stereo come bottino. A Napoli, nel cuore della notte, va in scena un furto “all’antica”, come quelli di una volta, ma a sventarlo ci pensano i carabinieri della stazione di Capodimonte. Sono da poco passate le due quando, lungo viale delle Porcellane, nel quartiere San Carlo all’Arena, i militari notano un uomo che, con fare sospetto, esce da un’auto parcheggiata e si allontana rapidamente in sella a una bici elettrica. Pochi secondi bastano per capire: aveva appena rubato lo stereo dall’abitacolo. L’uomo, identificato in Mario B., 46 anni, napoletano già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi, è stato subito bloccato dai Carabinieri. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di chiavi alterate e di uno zaino pieno di refurtiva: al suo interno un altro impianto stereo e, in una busta legata alla bicicletta, due fanali posteriori di una Fiat 500. Gli accertamenti successivi hanno permesso di scoprire che quei fanali erano stati rubati poco prima nel quartiere Vomero. La merce è stata riconsegnata ai legittimi proprietari, increduli di fronte al recupero lampo da parte dei militari. Il 46enne, arrestato per furto aggravato, è in attesa di giudizio.