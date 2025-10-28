CASTEL VOLTURNO (rgl) – Un colpo da 60mila euro è stato sventato grazie all’intuito investigativo e alla tecnologia. Nella mattinata di oggi, in via Marinella, i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, impegnati in servizi mirati contro i reati predatori, hanno rinvenuto un autocarro Nissan NV400 abbandonato sulla pubblica via. Dagli accertamenti effettuati tramite le banche dati delle forze dell’ordine, il veicolo è risultato rubato nella notte a Sant’Angelo dei Lombardi, ai danni di una ditta di rivendita all’ingrosso di caffè con sede a Lioni. Il furto aveva coinvolto non solo il mezzo, ma anche un’ingente quantità di merce. Grazie all’analisi del tracciato gps installato sul furgone, i militari hanno ricostruito gli spostamenti del veicolo, individuando una sosta sospetta in località Bagnara, nei pressi di un magazzino dismesso. All’interno della struttura, i carabinieri hanno rinvenuto l’intera refurtiva: macchinari professionali per la preparazione del caffè, attrezzature varie e un vasto assortimento di cialde e chicchi di caffè di diverse tipologie, per un valore complessivo stimato in circa 60.000 euro. Il veicolo e la merce sono stati restituiti all’avente diritto. Le indagini sono tuttora in corso per individuare gli autori del furto e ricostruire l’intera rete logistica dietro l’azione criminale.