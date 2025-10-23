SANTA MARIA A VICO (rgl) – Una rete di spaccio ben organizzata, con base operativa nel cuore del comune casertano di Santa Maria a Vico, è stata smantellata all’alba dai carabinieri della compagnia di Maddaloni. Su richiesta della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone: una già detenuta presso la casa circondariale di Isili, le altre due poste agli arresti domiciliari. Le indagini, condotte dal Nucleo Operativo tra giugno e novembre 2023, hanno permesso di ricostruire un’attività di spaccio continuato e in concorso di cocaina e hashish. Grazie a intercettazioni e riscontri sul campo, gli investigatori hanno documentato 327 episodi di cessione di sostanze stupefacenti, con un giro d’affari stimato in diverse decine di migliaia di euro al mese. Nel corso dell’operazione, tre persone sono state arrestate in flagranza di reato, mentre altre tre sono state denunciate per favoreggiamento personale. Dieci soggetti sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori.