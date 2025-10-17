SALERNO (rgl) – Un nuovo simbolo urbano sta per sorgere nel cuore del quartiere San Leonardo. Alla presenza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e dell’assessore all’Urbanistica e Lavori Pubblici Dario Loffredo, si è tenuta la cerimonia di posa della prima pietra del nuovo Palasport, un’opera destinata a ridefinire il volto sportivo e culturale della città. Il progetto, sviluppato su un’area di circa 42.000 metri quadrati, prevede la realizzazione di una moderna Arena sportiva da 5.500 posti, affiancata dalla “Piazza dello Sport” – uno spazio pubblico con aree verdi, playground e parcheggio seminterrato – e da un edificio polifunzionale per attività complementari. A completare l’intervento, un parcheggio a raso nell’ex area Palapark. A firmare il coordinamento progettuale e la visione architettonica è Sportium, società del Gruppo Progetto Cmr International, specializzata nella progettazione di impianti sportivi di nuova generazione. L’Arena, pensata per ospitare eventi sportivi nazionali e internazionali, concerti e manifestazioni culturali, sarà un landmark urbano all’insegna della sostenibilità, dell’accessibilità e dell’inclusività. “Abbiamo immaginato l’Arena di Salerno come un’architettura simbolica e funzionale, uno spazio vivo e aperto alla città,” ha dichiarato l’architetto Giovanni Giacobone, Managing Partner di Sportium. Il progetto prevede una facciata in lamiera stirata d’alluminio, capace di riflettere la luce naturale e conferire dinamismo all’intero volume, costruito su un podio che dialoga con il tessuto urbano circostante.