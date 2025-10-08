SAN FELICE A CANCELLO (rgl) – Scaffali colmi di prodotti scaduti, alimenti senza etichetta e frigoriferi malfunzionanti. È quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia di Stato di Caserta durante un controllo in un piccolo negozio di alimentari a San Felice a Cancello, dove la titolare è stata denunciata per violazioni delle norme igienico-sanitarie sulla vendita e distribuzione di cibo destinato al consumo umano. L’intervento, condotto dai poliziotti del commissariato di Pubblica Sicurezza di Maddaloni, si inserisce in una più ampia attività di prevenzione e controllo amministrativo portata avanti insieme al personale dell’Asl e alla Polizia Locale per verificare il rispetto delle regole fondamentali in materia di sicurezza alimentare. Durante l’ispezione, gli operatori hanno accertato il pessimo stato di conservazione di numerosi prodotti, alcuni dei quali già scaduti o privi di tracciabilità, quindi potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. A seguito delle verifiche, sono stati sequestrati circa 40 chilogrammi di alimenti di vario genere, che saranno smaltiti secondo le procedure previste dalla normativa vigente. La titolare del minimarket è stata denunciata all’autorità giudiziaria, mentre restano in corso le valutazioni degli Enti competenti per l’eventuale sospensione o chiusura dell’attività commerciale.