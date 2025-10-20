SAN NICOLA LA STRADA (rgl) – Una vera e propria “piazza di spaccio a cielo aperto” quella del Largo Rotonda a San Nicola La Strada, alle porte di Caserta, dove la Polizia di Stato ha messo fine a un florido traffico di hashish gestito da un gruppo criminale di origine centroafricana. All’alba di oggi, su delega della Procura Distrettuale Antimafia di Napoli, gli agenti della Squadra Mobile di Caserta hanno eseguito 22 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti indagati, gravemente indiziati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, è il risultato di un’indagine meticolosa che ha permesso di ricostruire la fitta rete di spaccio organizzata e stabile che da tempo operava nel cuore di San Nicola la Strada.

Secondo quanto emerso, i ventidue indagati, tutti extracomunitari provenienti dall’Africa centrale, avevano trasformato il Largo Rotonda — un parco pubblico situato lungo una trafficata arteria alle porte della città — in una piazza di spaccio attiva giorno e notte, dove l’hashish veniva venduto al dettaglio a un flusso costante di acquirenti. Grazie all’installazione di decine di telecamere di sorveglianza, gli investigatori hanno potuto documentare centinaia di cessioni di droga, identificando sia gli spacciatori sia numerosi acquirenti, successivamente segnalati all’autorità amministrativa. Le attività di monitoraggio e gli appostamenti sul campo hanno permesso di accertare l’esistenza di un gruppo criminale strutturato, ma con architettura orizzontale, in cui i ruoli operativi cambiavano frequentemente tra i membri per rendere più difficile l’individuazione dei vertici. La Procura della Repubblica di Napoli, sulla base degli elementi raccolti dalla Squadra Mobile, ha richiesto e ottenuto dal gip del Tribunale di Napoli l’emissione del provvedimento cautelare nei confronti dei 22, tutti già noti alle forze dell’ordine per reati in materia di droga.