SANT’AGNELLO (rgl) – “L’ho fatto solo per tirare avanti”. È con queste parole, pronunciate quasi sottovoce, che un 53enne stabiese, incensurato e senza precedenti, ha cercato di giustificare il proprio gesto ai carabinieri della stazione di Sant’Agnello, che lo hanno arrestato ieri sera in piazza Matteotti, nel cuore della penisola sorrentina. L’uomo, visibilmente agitato, è stato notato dai militari mentre si aggirava nei pressi della fermata della Circumvesuviana. Camminava in direzione di un piccolo gruppo di tossicodipendenti, ma qualcosa nel suo atteggiamento ha insospettito i carabinieri in pattugliamento. Quando ha capito di essere seguito da due uniformi, i suoi presunti clienti si sono dileguati rapidamente tra la folla. Bloccato e sottoposto a perquisizione, il 53enne è stato trovato in possesso di sei dosi di cocaina, già confezionate e pronte per la vendita. Davanti alle domande dei militari, ha raccontato di aver perso il lavoro circa un mese fa e di trovarsi in gravi difficoltà economiche. Quella piccola attività di spaccio, ha ammesso, era per lui “un modo per guadagnare qualcosa”. I carabinieri lo hanno arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio. L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari.