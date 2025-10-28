martedì, Ottobre 28, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Sant’Agnello, perde il lavoro e si mette a spacciare: arrestato 53enne stabiese

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

SANT’AGNELLO (rgl) – “L’ho fatto solo per tirare avanti”. È con queste parole, pronunciate quasi sottovoce, che un 53enne stabiese, incensurato e senza precedenti, ha cercato di giustificare il proprio gesto ai carabinieri della stazione di Sant’Agnello, che lo hanno arrestato ieri sera in piazza Matteotti, nel cuore della penisola sorrentina. L’uomo, visibilmente agitato, è stato notato dai militari mentre si aggirava nei pressi della fermata della Circumvesuviana. Camminava in direzione di un piccolo gruppo di tossicodipendenti, ma qualcosa nel suo atteggiamento ha insospettito i carabinieri in pattugliamento. Quando ha capito di essere seguito da due uniformi, i suoi presunti clienti si sono dileguati rapidamente tra la folla. Bloccato e sottoposto a perquisizione, il 53enne è stato trovato in possesso di sei dosi di cocaina, già confezionate e pronte per la vendita. Davanti alle domande dei militari, ha raccontato di aver perso il lavoro circa un mese fa e di trovarsi in gravi difficoltà economiche. Quella piccola attività di spaccio, ha ammesso, era per lui “un modo per guadagnare qualcosa”. I carabinieri lo hanno arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio. L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Casalnuovo, sei arresti per mafia ed estorsioni: il boss impartiva ordini dal carcere
Next article
Acerra, richiami elettroacustici vietati e tordi bottacci abbattuti: tre denunciati
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com