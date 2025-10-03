SAVIANO (rgl) – Un furgone, un’auto al seguito e un carico di rifiuti ingombranti da abbandonare lontano da casa. Così due uomini, residenti a Visciano, hanno tentato di liberarsi di divani e mobilio vario nei pressi dello stadio comunale di Saviano, in via Trezzelle. Ma ad incastrarli è stato il nuovo sistema di videosorveglianza installato nella zona, che ha immortalato lo sversamento illecito e consentito un rapido intervento della Polizia Municipale. Gli agenti, guidati dal capitano Giuseppina Starace, hanno rintracciato e identificato i responsabili, denunciandoli all’autorità giudiziaria. Oltre alla denuncia, per entrambi è scattato il ritiro della patente – come previsto dal nuovo decreto in materia – e l’avvio delle procedure di smaltimento dei rifiuti sequestrati presso l’isola ecologica comunale. L’operazione si inserisce nel quadro delle iniziative contro i reati ambientali e a tutela del decoro urbano, in particolare nel programma “Terra dei Fuochi”, che vede la collaborazione tra amministrazioni locali, forze dell’ordine e cittadini per contrastare fenomeni di degrado e difendere la legalità sul territorio.