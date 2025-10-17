AVELLINO (rgl) – Non ha fatto in tempo a lasciare la cella che è stata subito accompagnata alla frontiera. Una 33enne di origine nigeriana, pregiudicata per associazione di tipo mafioso e possesso di documenti di identificazione falsi, è stata espulsa dal territorio nazionale con accompagnamento coattivo in Nigeria. L’operazione è stata condotta dal personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Avellino, che ha preso in carico la donna all’atto della sua scarcerazione dalla Casa Circondariale di Avellino –frazione Bellizzi Irpino. Dopo gli accertamenti di rito e la convalida da parte della competente Autorità Giudiziaria, è scattato il trasferimento verso l’aeroporto di Fiumicino. Scortata da tre agenti di polizia, la donna è stata condotta nel suo Paese d’origine, in esecuzione del provvedimento di espulsione.