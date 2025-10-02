ROMA (rgl) – Un Paese pronto a fermarsi per ventiquattr’ore. È quanto accadrà domani, venerdì 3 ottobre, quando andrà in scena lo sciopero generale indetto dalla Cgil e dall’Unione dei sindacati di base nell’immediatezza degli arresti e del blocco delle navi della Global Sumud Flotilla da parte dell’esercito israeliano in acque internazionali a meno di 75 miglia marine da Gaza. Coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati, dalle fabbriche agli uffici, dalla scuola alla sanità, fino ai trasporti, l’astensione dal lavoro sarà diffusa, pur nel rispetto delle prestazioni minime essenziali garantite per legge. Il settore dei trasporti sarà tra i più colpiti. Per il personale ferroviario lo sciopero scatterà già dalle 21 di oggi, con disagi che si sovrapporranno a quelli di un’altra agitazione proclamata nei giorni scorsi da un sindacato autonomo. Garantiti i servizi essenziali del trasporto regionale nelle fasce di maggiore affluenza: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 di venerdì. Situazione simile per metro e autobus, dove saranno previste fasce di garanzia differenti a seconda delle città. Il personale delle autostrade incrocerà le braccia dalle 22 di stasera, mentre per i vigili del fuoco la protesta durerà quattro ore, dalle 9 alle 13, con estensione all’intera giornata per il personale amministrativo e giornaliero. Disagi anche nel settore della sanità, dove lo sciopero si estenderà per l’intera giornata, dalla prima all’ultima ora di turno, con inevitabili ripercussioni sui servizi non urgenti. La scuola non farà eccezione: anche qui l’astensione dal lavoro sarà di 24 ore. La Cgil ricorda che, in base all’accordo nazionale del 2020, i dirigenti scolastici potranno adottare misure per garantire l’apertura, ma se l’adesione dei lavoratori sarà elevata le lezioni potrebbero non svolgersi e gli istituti restare chiusi.

LE MANIFESTAZIONI PREVISTE IN CAMPANIA – In Campania sono previste manifestazioni e cortei in tutte le province. A Napoli la manifestazione con corteo partirà alle 9:30 da piazza Mancini e si concluderà in piazza Plebiscito. Ad Avellino l’appuntamento è alle 9 in via De Conciliis dove muoverà il corteo, con partenza alle 10 che si concluderà in piazza Libertà. A Benevento concentramento alle 9 in piazza Colonna e conclusione in piazza Matteotti. A Caserta concentramento alle 9 nel piazzale della Stazione. A Salerno, invece, concentramento e presidio alle 9 in piazza Amendola nei pressi della Prefettura. “Domani – sottolinea il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci – ci saranno tante manifestazioni in regione. E’ uno sciopero di sostegno e solidarietà alla flotilla, contro il genocidio che sta colpendo il popolo palestinese. Il mondo del lavoro non gira la faccia, il governo non fa quello che dovrebbe fare: condannare le azioni di Israele, riconoscere lo stato palestinese, favorire l’apertura dei corridoi umanitari. C’è una popolazione martoriata, centinaia di migliaia di palestinesi uccisi, tra i quali tanti bambini. Domani tutti possono scioperare, nel settore pubblico e in quello privato, abbiamo proclamato questo sciopero nel pieno rispetto della Costituzione e delle leggi”.