NAPOLI (rgl) – Un urto sulla tangenziale di Napoli e poi la fuga verso il porto, con il tentativo di sparire tra le onde. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Napoli ha denunciato un 53enne di Sassari per omissione di soccorso, dopo un incidente avvenuto lo scorso 12 settembre nei pressi dell’uscita di corso Malta. Secondo quanto ricostruito, il conducente di una betoniera si era scontrato con un’autovettura, causando il ferimento di una passeggera, poi soccorsa e ricoverata presso l’ospedale Cardarelli. Invece di prestare aiuto, l’uomo si era diretto verso il porto di Napoli, imbarcandosi la sera stessa su un traghetto per Cagliari, cercando di sottrarsi ai controlli e ai soccorsi. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, gli agenti della Polizia Stradale di Fuorigrotta hanno individuato il fuggitivo, denunciandolo e applicando una sanzione amministrativa. Contestualmente, al 53enne sono stati decurtati 14 punti dalla patente per sorpasso vietato e manovra pericolosa.