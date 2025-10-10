NAPOLI – Un intero quartiere sotto controllo per riportare ordine sulle strade di Scampia. È questo l’obiettivo dell’operazione congiunta che, nelle ultime ore, ha visto impegnati gli uomini della Polizia Locale di Napoli, della Polizia di Stato e dei Carabinieri della locale Stazione in una vasta attività di prevenzione e sicurezza. I controlli si sono concentrati in particolare in via Ernesto Rossi, via Eugenio Colorni e via Ghisleri, zone segnalate da tempo dai residenti per le continue scorribande di scooter e ciclomotori che mettono a rischio pedoni e automobilisti. Nel corso del servizio sono state identificate 104 persone e verificati 77 veicoli. I risultati parlano chiaro: 8 mezzi sottoposti a fermo amministrativo, 7 sequestrati, 6 patenti ritirate e una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Le violazioni accertate riguardano un ampio ventaglio di irregolarità: mancanza di documenti, guida senza patente o con patente non idonea, assenza del casco, mancata revisione, uso del cellulare alla guida, mancanza di assicurazione e perfino circolazione con targa illeggibile o veicolo già sottoposto a fermo. In totale, sono state elevate 26 sanzioni amministrative, a testimonianza di un impegno costante delle forze dell’ordine per ripristinare legalità e sicurezza nelle aree urbane più critiche del capoluogo.