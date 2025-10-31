NAPOLI (rgl) – Continuano senza sosta i servizi straordinari della Polizia di Stato a Napoli per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. Nella mattinata di ieri, gli agenti del commissariato San Paolo hanno arrestato un 39enne napoletano per detenzione illecita di droga. Durante un controllo in una cantina in uso all’uomo, situata in zona Fuorigrotta, la Polizia ha rinvenuto 10 panetti di eroina per un peso complessivo di oltre 5 chilogrammi e un panetto di cocaina da circa 1,2 chilogrammi. La scoperta, frutto di indagini mirate e di servizi di controllo sul territorio, ha permesso di sottrarre al mercato della droga una quantità ingente di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato arrestato.