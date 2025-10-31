venerdì, Ottobre 31, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Napoli, scoperta cantina della droga: arrestato con 6 chili di stupefacenti

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

NAPOLI (rgl) – Continuano senza sosta i servizi straordinari della Polizia di Stato a Napoli per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. Nella mattinata di ieri, gli agenti del commissariato San Paolo hanno arrestato un 39enne napoletano per detenzione illecita di droga. Durante un controllo in una cantina in uso all’uomo, situata in zona Fuorigrotta, la Polizia ha rinvenuto 10 panetti di eroina per un peso complessivo di oltre 5 chilogrammi e un panetto di cocaina da circa 1,2 chilogrammi. La scoperta, frutto di indagini mirate e di servizi di controllo sul territorio, ha permesso di sottrarre al mercato della droga una quantità ingente di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato arrestato.

 

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Inclusione scolastica: sentenza Tar tutela gli studenti con difficoltà di apprendimento
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com