CASAL DI PRINCIPE (rgl) – Una sala giochi clandestina nascosta dietro l’apparenza di un normale bar. È quanto scoperto dalla Polizia di Stato di Caserta, che nel corso di un’attività di controllo amministrativo ha portato alla luce un vero e proprio punto di gioco illegale a Casal di Principe. Nel locale, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Caserta hanno rinvenuto quattro slot machine e un cambia-monete elettronico completamente irregolari: privi dei codici identificativi e, soprattutto, non collegati alla rete telematica dell’Agenzia dei Monopoli di Stato. In altre parole, apparecchi non tracciabili e non soggetti al controllo fiscale previsto dalla legge. Gli accertamenti hanno inoltre rivelato che l’esercizio era sprovvisto delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande e non esponeva la tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore di Caserta, obbligo previsto per ogni attività che offre intrattenimento o gioco a premi. Le slot e il cambia-monete sono stati posti sotto sequestro, mentre il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per una serie di gravi reati: installazione abusiva di apparecchi da gioco, esercizio del gioco d’azzardo, ricettazione e truffa aggravata ai danni dello Stato, per essersi appropriato delle somme incassate tramite i dispositivi non autorizzati.