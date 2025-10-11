NAPOLI (rgl) – Un nuovo colpo allo spaccio di droga nei quartieri collinari di Napoli. Proseguono senza sosta i controlli straordinari disposti dalla Questura di Napoli per contrastare la detenzione abusiva di armi e il traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne di origini ucraina, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici legati agli stupefacenti. Gli agenti dei commissariati Arenella e Vomero, nel corso di un’operazione mirata, hanno eseguito un controllo presso l’abitazione dell’uomo. All’interno, nascosti con cura, hanno rinvenuto oltre un chilo di marijuana, circa 90 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Il materiale è stato sequestrato, mentre il 31enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.