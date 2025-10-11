sabato, Ottobre 11, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Napoli, blitz antidroga: arrestato 31enne con oltre un chilo di marijuana

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

NAPOLI (rgl) – Un nuovo colpo allo spaccio di droga nei quartieri collinari di Napoli. Proseguono senza sosta i controlli straordinari disposti dalla Questura di Napoli per contrastare la detenzione abusiva di armi e il traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne di origini ucraina, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici legati agli stupefacenti. Gli agenti dei commissariati Arenella e Vomero, nel corso di un’operazione mirata, hanno eseguito un controllo presso l’abitazione dell’uomo. All’interno, nascosti con cura, hanno rinvenuto oltre un chilo di marijuana, circa 90 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Il materiale è stato sequestrato, mentre il 31enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
“This is Halloween!”: Vulcano Buono si accende di magia, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia
Next article
Acerra, il Centro sportivo diocesano sarà dedicato a Roberto Lorentini, l’eroe dell’Heysel
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com