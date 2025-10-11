AVELLINO (rgl) – Operazione della Squadra Mobile di Avellino che ha messo a segno un importante colpo contro lo spaccio di droga in città. Nella serata di ieri, un 46enne avellinese è stato arrestato in flagranza di reato dopo essere stato sorpreso con una notevole quantità di sostanze stupefacenti, pronte per essere immesse sul mercato locale. Il controllo è scattato nei pressi della pertinenza di un’abitazione privata del capoluogo. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto 770 grammi di hashish e 55 grammi di cocaina, materiale subito sequestrato insieme a quanto utile per le indagini. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Avellino, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.