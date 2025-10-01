POMIGLIANO D’ARCO (rgl) – Un emporio segreto, scaffali pieni di merce griffata contraffatta e un giro d’affari da oltre un milione di euro. È quanto hanno scoperto i Finanzieri del comando provinciale di Napoli a Pomigliano d’Arco, nel corso di un’operazione a contrasto della contraffazione e dell’abusivismo commerciale nell’area nolana. L’indagine, condotta dai militari della compagnia di Casalnuovo di Napoli, è partita dal controllo su strada di una coppia di coniugi italiani, incensurati, trovati con alcuni articoli contraffatti nascosti all’interno della loro auto. Gli accertamenti successivi hanno portato a individuare, poco distante dal luogo del fermo, un deposito trasformato in una vera e propria “boutique del falso”, non aperta al pubblico ma utilizzata come magazzino per la vendita online tramite i social network. All’interno del locale, i finanzieri hanno rinvenuto oltre 23mila prodotti falsi: orologi, profumi e capi di abbigliamento con i marchi contraffatti delle più note griffe, oltre a materiali per l’imballaggio e la spedizione a domicilio. La merce, se immessa sul mercato, avrebbe generato introiti illeciti stimati in circa un milione di euro. I due responsabili sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per i reati di contraffazione e ricettazione.