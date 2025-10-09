BENEVENTO (rgl) – Si aggirava tra gli scaffali di un supermercato con fare sospetto, ma il suo atteggiamento non è sfuggito né al personale del punto vendita né alla Polizia di Stato, che lo ha sorpreso con la refurtiva nascosta sotto gli abiti e poi un’auto piena di merce rubata. Nella giornata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Benevento hanno arrestato un trentenne straniero, gravemente indiziato del reato di furto aggravato all’interno di un supermercato cittadino, e lo hanno denunciato per ricettazione. L’intervento è scattato dopo una segnalazione al 113, che riferiva di un uomo che si muoveva tra gli scaffali con atteggiamento sospetto. I poliziotti, giunti rapidamente sul posto, hanno intercettato l’uomo nel parcheggio, procedendo a un controllo personale. Sotto gli indumenti, l’uomo nascondeva numerosi prodotti per l’igiene e l’estetica personale, accuratamente occultati. Il controllo si è poi esteso al veicolo in suo uso, dove gli agenti hanno scoperto diverse buste ricolme di alimenti e altri articoli della stessa tipologia, per un valore complessivo di circa 2.000 euro. Le verifiche immediate hanno consentito di accertare che parte della merce era stata asportata anche da un altro supermercato della zona. L’uomo è stato quindi condotto in Questura, dove, al termine delle formalità di rito, è stato tratto in arresto per furto aggravato e deferito in stato di libertà per ricettazione. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il trentenne è stato sottoposto alla misura pre-cautelare della custodia in carcere, in attesa del giudizio di convalida. Tutta la merce recuperata è stata restituita ai responsabili degli esercizi commerciali.