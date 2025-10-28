martedì, Ottobre 28, 2025
CASALNUOVO (rgl) – Un’organizzazione criminale radicata nel territorio vesuviano e capace di operare anche con il suo vertice già detenuto. È quanto emerso dall’operazione condotta questa mattina dai carabinieri del Nucleo Investigativo del gruppo di Castello di Cisterna, che hanno eseguito sei ordinanze di custodia cautelare in carcere su disposizione del gip del tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Gli indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, detenzione e porto illegale di arma da sparo, e tentate estorsioni aggravate dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il gruppo criminale Tammaro-Rea-Veneruso, attivo a Casalnuovo di Napoli e nei comuni limitrofi. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il capo dell’organizzazione, nonostante fosse già ristretto in carcere, avrebbe continuato a impartire direttive agli affiliati, indicando obiettivi da colpire e soggetti da sottoporre a estorsione. Le attività illecite sarebbero state finalizzate a consolidare il controllo del territorio e a rafforzare il potere intimidatorio del gruppo.

