MUGNANO DI NAPOLI (rgl) – Una tonnellata di pesce potenzialmente pericoloso per il consumo umano è stata sequestrata nella notte tra il 23 e il 24 ottobre dalle Fiamme Gialle del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, durante un controllo mirato a garantire la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori. L’operazione si è svolta presso il mercato ittico di Mugnano di Napoli, dove i militari hanno riscontrato che il prodotto ittico non rispettava i requisiti di tracciabilità previsti dalle normative europee e nazionali, rendendolo non idoneo alla vendita e al consumo. In conseguenza delle violazioni, ai legali rappresentanti di due imprese del settore pesca e acquacoltura sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 1.500 euro. Il valore complessivo del prodotto sequestrato è stimato intorno ai 35mila euro. Il pesce, previa verifica dell’idoneità al consumo da parte dell’Asl competente, sarà devoluto in beneficenza, garantendo così che non vada disperso e possa avere una destinazione utile e sicura.