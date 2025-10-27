LETTERE (rgl) – Una distesa di piante di cannabis nascoste tra i boschi dei Monti Lattari e un capannone trasformato in un laboratorio di essiccazione e confezionamento: è qui che la Guardia di Finanza di Napoli ha messo a segno un maxi sequestro di droga, scoprendo una vera e propria “fabbrica verde” della marijuana. Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale, nell’ambito di un’operazione di controllo del territorio e contrasto ai traffici illeciti, hanno rinvenuto 142 chili di infiorescenze già pronte per la vendita, 5.750 piante in essiccazione e 390 piante in piena maturazione, per un peso complessivo di oltre una tonnellata. Il blitz è stato condotto dai finanzieri della compagnia di Castellammare di Stabia, che hanno individuato in una zona impervia di Lettere un capannone a due livelli, adibito illegalmente alla lavorazione della cannabis. All’interno, un sistema artigianale ma efficace: reti di fili di ferro al soffitto, essiccatoi, macchinari di separazione e un rudimentale impianto di irrigazione che permetteva la coltivazione e la cura delle piante. Le analisi hanno rivelato che il prodotto era già pronto per il confezionamento in dosi: le infiorescenze erano separate dai rami e accuratamente selezionate, segno di una produzione organizzata e destinata al mercato illegale. Il responsabile dell’impianto, un uomo incensurato originario di Lettere, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata con l’accusa di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.