CASERTA (rgl) – Questa mattina, la Polizia di Stato ha dato un duro colpo alla criminalità organizzata in provincia di Caserta, eseguendo un decreto di sequestro beni del valore stimato di circa un milione di euro. Il provvedimento, emesso dal Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione di Santa Maria Capua Vetere su proposta del Questore, ha riguardato un soggetto pregiudicato e condannato in via definitiva per associazione per delinquere di stampo mafioso, già latitante e catturato nel 2012. All’epoca della cattura, l’uomo era nascosto in un bunker all’interno di un immobile a Francolise, dove furono sequestrati numerosi “pizzini”, un dispositivo per il rilevamento di microspie, una botola nascosta nella cabina doccia e una pistola calibro 7,65. La sentenza definitiva ha confermato il suo ruolo apicale nell’organigramma dei Casalesi, in stretta connessione con la figura di Zagaria. Successivamente, gli investigatori della Divisione Anticrimine di Caserta e del Servizio Centrale Anticrimine hanno condotto una dettagliata ricostruzione del patrimonio illecito, accertando una sproporzione significativa tra i beni posseduti e i redditi dichiarati dall’intero nucleo familiare. Il sequestro ha riguardato unità immobiliari, veicoli e diversi rapporti finanziari e bancari situati nei comuni di San Cipriano e Casal di Principe. Durante le operazioni, all’interno di una villetta a due piani con videosorveglianza esterna, gli investigatori hanno scoperto un piccolo locale nascosto, un “bunker” probabilmente destinato a rifugio temporaneo in caso di necessità o fuga.