ANDRIA (rgl) – Una partita intensa, combattuta fino all’ultimo, ma che si chiude con l’amaro in bocca per il Nola, costretto a giocare per oltre un’ora in inferiorità numerica e a incassare la seconda sconfitta consecutiva in campionato. Al “Degli Ulivi”, la Fidelis Andria si impone 3-1, ma i bianconeri escono dal campo tra gli applausi per carattere e determinazione. Mister Giampà, privo di Faella e Catalano, ridisegna la squadra affidandosi a Guarracino in avanti e ritrovando Capone in difesa. L’avvio è da brividi: dopo appena un minuto Banse serve Trombino per il tap-in, ma Setola salva sulla linea. Passato lo spavento, il Nola cresce e sfiora il vantaggio prima con Nunziante (5’) e poi con Guarracino (17’), fermato da un ottimo Giardino. Il match cambia volto al 27’: in un contrasto sulla fascia, Cipolla sbraccia e viene espulso con un rosso diretto. Nola in dieci e partita in salita. L’Andria ne approfitta poco dopo: sugli sviluppi di un corner, Cipolletta prolunga e Amoabeng mette dentro l’1-0 (38’). Nella ripresa il Nola reagisce con orgoglio. Silva sfiora il pari di testa, ma al 73’ arriva il raddoppio dei padroni di casa: cross di Banse e colpo vincente di Cordova. I bianconeri non mollano e al minuto 83 trovano il gol del 2-1 con Ahmetaj, bravo a insaccare dopo una mischia in area. Il sogno di rimonta però svanisce a pochi minuti dal termine: Marquez chiude i conti (88’) dopo un palo colpito da Cipolletta, fissando il punteggio sul definitivo 3-1.

LE DICHIARAZIONI – “Avevamo rischiato all’inizio ma poi la squadra subito aveva giocato alla pari, i ragazzi non posso dire nulla in termini di impegno, sono stati sempre sul pezzo. Non è facile venire qui ad Andria e giocare così quasi tutta la partita in dieci. Abbiamo peccato, come al solito, di cattiveria” ha dichiarato mister Domenico Giampà. “Prendiamo troppi gol su palle piazzate, dobbiamo trovare un rimedio. Marcando come stiamo marcando, contro chiunque, subiamo. Ora sta a me trovare soluzioni. Questo girone non l’ho disputato ma lo seguivo. Sapevamo che era quello più difficile a livello ambientale ma anche avere tanti tifosi contro può essere stimolante. Dobbiamo migliorare tanto. Oggi però la personalità della squadra per larghi tratti mi è piaciuta”.

IL TABELLINO

FIDELIS ANDRIA – NOLA 3-1

FIDELIS ANDRIA: Giardino, Allushaj (65′ Cordova), Allegrini, Marquez, Trombino (65′

Ciracì), Orlandi (82′ Labianca), Giorgione, Tagliarino (78′ Dalla Riva), Amoabeng,

Cipolletta (90′ Ronchi), Banse. A disposizione: Summa, Barberini, Daqoune,

Tsioungaris. Allenatore: Giuseppe Scaringella.

NOLA: Montalti, Capone (75′ Severino), Cipolla, D’Amore, Setola, Nunziante

(65′ Dell’Orfanello), Marcelli (75′ Fangwa), Izzillo, Berardocco, Estrella (59′

Ahmetaj), Guarracino (29′ Luan Silva). A disposizione: De Franceschi, Cacciatore,

Iannello, Papa. Allenatore: Domenico Giampà.

ARBITRO: Passarotti di Mantova (assistenti Venturini di Ostia Lido e Scionti di Roma

1).

RETI: Amoabeng 38′ (F), Cordova 73′ (F), Ahmetaj 83′ (N), Marquez 87′ (F).

NOTE – ammoniti Marquez e Cipolletta per la Fidelis Andria, ammonito Berardocco ed

espulso Cipolla per il Nola.