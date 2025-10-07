“Serra” domestica in camera da letto: denunciata 30enne in Irpinia

AVELLINO (rgl) – Una piccola “serra” artigianale nascosta in camera da letto. I carabinieri della stazione di Montecalvo Irpino hanno scoperto un’insolita coltivazione di cannabis, denunciando in stato di libertà una 30enne di Casalbore per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti. Durante un controllo serale, i militari hanno perquisito l’abitazione della donna, rinvenendo una modica quantità di marijuana e un armadietto di circa tre metri quadrati trasformato in una serra domestica. All’interno, due vasi con terriccio, un termostato, una lampada termica a infrarossi e un tubo flessibile collegato a un motore elettrico di ventilazione, utilizzato per l’aerazione. Tutto il materiale e la sostanza stupefacente sono stati sequestrati, mentre la 30enne è stata deferita alla Procura della Repubblica di Benevento.