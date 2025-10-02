ROCCARAINOLA (nl) – Seconda mostra fotografica ad appena sei anni. Antonio Sposito si conferma un talento precoce per l’arte dello scatto. Nato il 25 giugno 2019, porta il pubblico in un viaggio unico attraverso il suo sguardo: quello di un bambino che osserva il mondo dall’altezza di un metro. La mostra, dal titolo “Autoscatti”, raccoglie circa venti fotografie in cui emergono curiosità, meraviglia e dettagli spesso invisibili agli occhi degli adulti. Figlio e nipote d’arte – il nonno fotografo e il padre direttore della fotografia e regista – Antonio sceglie come soggetti principali la propria famiglia, alternando scatti di momenti spontanei per strada: un padre e un figlio che condividono una pizza vicino a una tenda in spiaggia, tramonti mozzafiato e scene di vita quotidiana colte con autenticità e sensibilità fuori dal comune per la sua età. Il tratto distintivo della mostra è l’uso dell’autoscatto: Antonio ha scoperto questa funzione della macchina fotografica professionale trasformandola in un gioco creativo, uno strumento per raccontare se stesso e le persone a lui più care con spontaneità e originalità. La mostra si terrà sabato 4 ottobre dalle 16:30 alle 20 presso l’agriturismo La Cascina in via Monte della Taglia (Contrada di San Nicola), a Roccarainola. La scelta dello spazio non è casuale: Antonio se n’è innamorato durante un campo estivo, decidendo di allestire proprio lì la sua esposizione. L’ingresso è riservato esclusivamente ai possessori di invito. Emozione e memoria si intrecciano in questa esposizione, che Antonio dedica alla sua amata nonna Orsola, scomparsa quando lui aveva solo due anni. Un omaggio affettuoso che dona ulteriore profondità emotiva ai suoi scatti, rendendo la mostra anche un atto di amore e ricordo.