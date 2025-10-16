NAPOLI (alads) – Due morti a settimana, 22 feriti ogni giorno, oltre 5.800 incidenti in un solo anno. È questa la fotografia drammatica scattata dall’ultima indagine ACI–Istat sulla sinistrosità stradale nella Città Metropolitana di Napoli. Numeri che fanno della provincia vesuviana una delle più pericolose d’Italia, con un aumento record delle vittime: 111 nel 2024, contro le 88 del 2023. Un balzo del 26,1%, il più alto del Paese in valore assoluto. Nel complesso, gli incidenti sulle strade napoletane sono cresciuti dell’8,2% (da 5.416 a 5.858), mentre i feriti sono passati da 7.385 a 7.918 (+7,2%). Il 36% delle vittime ha meno di 30 anni: quaranta giovani strappati alla vita, spesso di notte, tra le 22 e le 6. Guida distratta e velocità eccessiva restano le cause principali: il 25% dei sinistri nasce da un telefonino usato mentre si guida, ma il 36% dei casi mortali è dovuto all’alta velocità. Le strade urbane restano le più teatro di incidenti (81 morti su 4.941 sinistri), ma è fuori città che si muore di più: sulle vie extraurbane il tasso di mortalità è del 4,5%, quasi triplo rispetto alla media nazionale (1,7%). Pozzuoli si conferma il comune con più incidenti (233), mentre Giugliano in Campania guida la triste classifica di morti (7) e feriti (359).

Nel capoluogo partenopeo il quadro migliora solo in parte. A Napoli città, nel 2024 si contano 2.544 incidenti (+6,9%), 3.262 feriti (+6,4%) e 35 vittime, due in meno rispetto all’anno precedente (-5,4%). Ma l’aumento dei pedoni uccisi, passati da 11 a 16, pesa come un macigno: oggi rappresentano quasi la metà delle vittime (45,7%). Ancora drammatica la situazione per motociclisti e ciclisti, dieci i centauri e uno il ciclista deceduti nell’ultimo anno. Più colpiti gli anziani, con 14 morti over 65 (+7,1%), mentre cala del 30% la mortalità tra i giovani sotto i 30 anni (7 vittime). Uno scenario che non riguarda solo Napoli. In tutta la Campania i numeri parlano chiaro: incidenti in crescita del 6,2%, feriti +4,8%, ma soprattutto un’impennata dei decessi del 18,6%. Nel 2024 sono stati 261 i morti (erano 220 nel 2023) e oltre 15mila i feriti. L’unica eccezione positiva è Benevento, dove i dati segnano un calo su tutti i fronti. Un trend che allarma anche l’Automobile Club Napoli. “La battaglia per la sicurezza stradale richiede un salto di qualità – dichiara il presidente Antonio Coppola –. Non possiamo continuare a intervenire solo dopo le tragedie, come accaduto di recente su Corso Umberto. Bisogna agire prima, con una pianificazione seria e una cultura della prevenzione.” Coppola richiama l’importanza del lavoro dell’Osservatorio sugli incidenti stradali, istituito dal prefetto Michele Di Bari, e indica la strada: “Occorre potenziare i controlli, anche da remoto, rafforzare la Polizia Municipale e la rete di videosorveglianza. Ma non basta: serve un vero cambio di mentalità, a partire dalle scuole, con corsi di educazione stradale e campagne di sensibilizzazione efficaci e costanti”. Dietro ogni numero, conclude Coppola, c’è una vita spezzata. E ricordarlo ogni giorno è il primo passo per evitare che i dati del prossimo anno raccontino ancora una volta la stessa, amara storia.

INCIDENTI MORTI FERITI 2024 2023 DIFF.% 2024 2023 DIFF.% 2024 2023 DIFF.% Provincia Caserta 1.457 1.454 0,2 56 48 16,7 2.260 2.274 -0,6 Provincia Benevento 277 293 -5,5 8 11 -27,3 421 438 -3,9 Provincia Napoli 5.858 5.416 8,2 111 88 26,1 7.918 7.385 7,2 Provincia Avellino 632 526 20,2 25 21 19,0 933 788 18,4 Provincia Salerno 2.650 2.553 3,8 61 52 17,3 3.854 3.791 1,7 Regione Campania 10.874 10.242 6,2 261 220 18,6 15.386 14.676 4,8 Italia 173.364 166.525 4,1 3.030 3.039 -0,3 233.853 224.634 4,1 Comune di Napoli 2.544 2.378 6,9 35 37 -5,4 3.262 3.066 6,4

Fonte ACI-ISTAT