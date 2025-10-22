AVELLINO (rgl) – Un negozio virtuale, una vetrina online e una rete di sim telefoniche intestate a persone inesistenti: dietro un apparente business digitale si nascondeva un sofisticato sistema di ricettazione. Nelle prime ore di oggi i carabinieri del comando provinciale di Avellino, coordinati dalla Procura della Repubblica di Avellino, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di un 45enne residente in provincia di Napoli, ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo vendeva carte sim telefoniche di vari gestori, tutte di provenienza illecita, poiché intestate a soggetti inesistenti, per trarne profitto attraverso piattaforme online. Durante la perquisizione domiciliare e informatica, i militari hanno sequestrato trenta sim nuove, tutte intestate a identità fittizie, sulle quali verranno ora svolti approfonditi accertamenti tecnici. L’inchiesta, condotta dal Nucleo Investigativo dei carabinieri di Avellino, è nata da un’attività di web patrolling, una forma di monitoraggio investigativo del web svolta da personale specializzato dell’Arma, che ha consentito di individuare una vetrina digitale dedicata alla vendita di sim “anomale”. Anche i contatti forniti per la compravendita risultavano associati a numeri intestati a persone inesistenti, un espediente ideato per ostacolare le indagini e rendere irrintracciabili i responsabili. Le analisi telematiche, insieme alle tradizionali attività d’indagine, hanno permesso di risalire all’identità dell’autore, identificare il gestore del blog e cristallizzare le prove digitali, portando alla denuncia del 45enne. L’operazione ha un duplice valore: non solo ha interrotto un’attività illecita sul web, ma ha anche colpito una pratica strumentale molto diffusa nei reati tradizionali e nella criminalità organizzata. L’utilizzo di sim intestate a persone inesistenti, infatti, è spesso alla base di truffe, furti, rapine e raggiri telefonici, rendendo estremamente complesso il lavoro degli investigatori.