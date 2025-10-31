NAPOLI (rgl) – Un decennio di sprechi, spese fuori controllo e promozioni “a pioggia” con soldi pubblici. È la fotografia che emerge dall’indagine della Procura regionale della Corte dei conti della Campania sui conti della Sma Campania, società in-house della Regione, al centro di un presunto danno erariale da 5,7 milioni di euro. A dover rispondere delle accuse saranno sette persone, tra ex amministratori e dipendenti, destinatarie di un atto di citazione in giudizio firmato dal procuratore regionale Antonio Giuseppone, dal vice procuratore generale Davide Vitale e dal sostituto procuratore Flavia Del Grosso. Si tratta degli ex amministratori unici Ciro De Leo, Raffaele Scognamiglio e Giuseppe Esposito; dell’ex consigliere delegato Lorenzo Di Domenico; dell’ex dirigente Cosimo Silvestro; dell’ex financial manager Roberto Iavarone e dell’addetto alla contabilità Ernesto Tartaglione. Secondo gli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, i sette avrebbero utilizzato carte prepagate aziendali destinate alle spese operative urgenti — come interventi di manutenzione — per acquisti personali, tra cui prodotti su Amazon e abbonamenti musicali su Spotify. Ma le spese ingiustificate sarebbero solo una parte di un quadro ben più ampio di gestione disinvolta del denaro pubblico, che si sarebbe protratta dal 2012 al 2022. Dalle carte contabili analizzate dai finanzieri emergono progressioni di carriera “ingiustificate” e superminimi concessi senza criteri, per un valore complessivo di oltre 3,6 milioni di euro, insieme a noleggi d’auto e contratti di telefonia stipulati senza gare e a prezzi maggiorati, in violazione delle normative Consip. Non mancano gli episodi emblematici: come il doppio pagamento per lo stesso contratto di noleggio mensile di un’auto, o le cene in ristoranti mai collegate ad attività aziendali. Gli inviti a dedurre, notificati nel novembre 2024, avevano riguardato anche Giuseppe Cammarota, ex presidente del CdA, e Luigi Riccardi, responsabile dell’impianto di depurazione di Napoli Est, che tuttavia hanno sanato la loro posizione prima della citazione.