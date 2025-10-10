CERCOLA -POLLENA TROCCHIA (rgl) – Il rispetto dell’ambiente passa anche dai controlli quotidiani. E nell’area vesuviana i carabinieri hanno intensificato le verifiche su officine e autolavaggi, spesso al centro di irregolarità legate allo smaltimento dei rifiuti. Nel corso di un’operazione congiunta per la sicurezza ambientale, i militari della tenenza di Cercola e quelli dei Nuclei Forestali di Napoli e del Parco di San Sebastiano al Vesuvio hanno effettuato una serie di controlli su attività produttive del territorio, riscontrando gravi violazioni. In particolare, sono stati ispezionati due autolavaggi e un’officina meccanica: in tutti e tre i casi è emerso che le acque reflue industriali venivano scaricate senza le necessarie autorizzazioni, mentre i rifiuti prodotti — tra cui residui oleosi, fanghi e componenti meccaniche — venivano gestiti in modo illecito. Per i tre operai responsabili delle attività è scattata la denuncia per scarico non autorizzato di acque reflue e gestione illecita di rifiuti, mentre ai titolari delle imprese sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 7.833 euro. Le tre strutture sono state sequestrate.