CASTEL VOLTURNO (rgl) – Una Smart parcheggiata senza targhe lungo una strada di Castel Volturno ha insospettito i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, trasformando un normale servizio di controllo in un’operazione di polizia giudiziaria. L’intuizione dei militari si è rivelata corretta: dietro quella piccola utilitaria, apparentemente abbandonata, si nascondeva un furto denunciato mesi fa a Casoria. I carabinieri, impegnati in un servizio di pattugliamento in via Lombardia, hanno notato la Smart Fortwo priva di targhe e hanno deciso di verificare il numero di telaio. Dall’incrocio dei dati in banca dati è emerso che l’auto risultava rubata il 25 aprile 2024 nel comune napoletano, dove la legittima proprietaria aveva presentato regolare denuncia. Le successive indagini hanno portato i militari a individuare la persona che ne aveva la disponibilità: una 33enne di Castel Volturno, già nota alle forze dell’ordine. La donna ha provato a giustificarsi raccontando che l’auto le era stata prestata da un amico, il quale l’avrebbe “noleggiata in Spagna” ed era “in attesa delle targhe definitive”. Una versione che non ha convinto i carabinieri. Durante la perquisizione del veicolo, infatti, è emersa una carta di circolazione falsificata, apparentemente riferita alla stessa vettura. Il documento è stato sequestrato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre la Smart è stata affidata a una ditta autorizzata per la custodia giudiziaria. La 33enne è stata denunciata a piede libero con l’accusa di ricettazione e uso di atto falso.