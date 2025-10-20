NAPOLI (alads) – “Città grigie tendenti al nero.” È questa la sintesi impietosa con cui Legambiente fotografa lo stato ambientale dei capoluoghi campani nel rapporto Ecosistema Urbano 2025, realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore. Il dossier analizza le performance di 106 comuni capoluogo attraverso 19 indicatori che spaziano dalla qualità dell’aria alla mobilità sostenibile, dalla gestione dei rifiuti all’efficienza idrica e al verde urbano. Il quadro che emerge per la Campania è preoccupante: Napoli si conferma tra le peggiori grandi città d’Italia, ferma al 103° posto, mentre Caserta occupa la 98ª posizione. Salerno guadagna appena una casella, attestandosi all’87° posto, e Benevento, che lo scorso anno era 60ª, scivola fino all’80° posto. Solo Avellino mostra un miglioramento, salendo al 52° posto (dal 66° del 2024). “I numeri raccontano criticità ormai croniche – sottolinea Francesca Ferro, direttrice di Legambiente Campania –. Le nostre città continuano a scontare ritardi nella gestione dei rifiuti, nella mobilità sostenibile e nella qualità dell’aria. I cantieri della transizione ecologica possono rappresentare una svolta, ma solo se integrati in una visione strategica che metta al centro le persone e la natura urbana”.

QUALITA’ DELL’ARIA: SMOG EMERGENZA PRINCIPALE – Lo smog continua a rappresentare una delle emergenze più gravi nelle città campane. Nessun capoluogo, infatti, rispetta i nuovi valori guida Oms per le principali sostanze inquinanti — PM10, PM2.5, NO₂ e O₃ — che sono oggi più restrittivi delle norme europee. Napoli registra una concentrazione media annua di biossido di azoto (NO₂) pari a 38 μg/m³, in lieve miglioramento rispetto al 2024 (quando era 38 μg/m³), ma in peggioramento sul 2023 (32 μg/m³). Salerno si ferma a 27 μg/m³, valore giudicato “appena sufficiente”. Per il PM10, nessuna città supera il limite normativo di 40 µg/m³, ma Caserta presenta un valore medio elevato di 32 µg/m³, seguita da Napoli (28 µg/m³) e Salerno (25 µg/m³). L’ozono (O₃) rappresenta un ulteriore fattore critico, con valori che in estate superano spesso i limiti di legge, complici le alte temperature e il traffico urbano. La qualità dell’aria peggiora soprattutto nei quartieri periferici e nelle zone a traffico intenso, dove l’assenza di alberature accentua gli effetti delle ondate di calore.

ACQUA E RETI IDRICHE: DISPERSIONI RECORD – Altro punto dolente è quello della rete idrica, dove la Campania mostra una dispersione tra le più alte d’Italia. Secondo il rapporto, Salerno e Caserta perdono il 61% dell’acqua potabile immessa in rete, seguite da Benevento (57%). Napoli, pur restando lontana dagli standard europei, fa meglio con il 30% di perdite. Ciò significa che oltre la metà dell’acqua potabile viene dispersa a causa di infrastrutture obsolete, guasti e mancanza di investimenti. Il dato è particolarmente allarmante in un contesto di crisi climatica e siccità estiva: una rete così inefficiente rappresenta non solo uno spreco economico, ma anche un rischio strategico per la sicurezza idrica delle comunità locali.

RACCOLTA DIFFERENZIATA: SOLO SALERNO IN “REGOLA” – Sul fronte dei rifiuti urbani, i dati restano altalenanti. Solo Salerno supera l’obiettivo minimo del 65% di raccolta differenziata, fissato addirittura nel 2012, raggiungendo il 74%. Seguono Benevento e Avellino con il 63%, mentre Caserta si ferma al 55% e Napoli, sebbene in miglioramento, non va oltre il 44% (era al 39,3% lo scorso anno). La produzione media di rifiuti pro capite resta un’altra criticità: Napoli produce 537 kg per abitante all’anno, un dato superiore alla media nazionale (526 kg). Le politiche di riduzione alla fonte, riciclo e compostaggio stentano a decollare, soprattutto nelle grandi città dove la pressione demografica è elevata e il sistema di raccolta differenziata fatica a essere capillare.

MOBILITA’ SOSTENIBILE: PICCOLI PASSI MA POCA STRADA FATTA – Qualche segnale positivo arriva dalla mobilità pubblica. Napoli mostra un trend in crescita, passando da 79 a 86 passeggeri per abitante nel 2024, ma resta molto lontana dai livelli delle altre grandi metropoli: Milano (424 viaggi/abitante), Roma (277) e Firenze (247). Caserta, invece, rientra tra le 10 città italiane che non raggiungono la soglia dei 10 passeggeri per abitante. In termini di offerta di trasporto pubblico, misurata in vetture-km per abitante, la distanza con il Nord resta abissale: Milano guida con 110 vetture-km/abitante, mentre Napoli si ferma a 20. L’assenza di piste ciclabili, corsie preferenziali e sistemi integrati di sharing mobility continua a penalizzare la regione.

VERDE URBANO: SPAZI PUBBLICI INSUFFICIENTI – L’estensione media delle isole pedonali nei capoluoghi italiani è di 48,6 m² ogni 100 abitanti, ma nessuna città campana si avvicina a questo standard. Benevento si distingue con 40 m² ogni 100 abitanti, seguita da Salerno e Caserta, mentre Avellino chiude con appena 2,6 m². Anche la disponibilità di verde urbano accessibile è bassa: Benevento: 23 m² per abitante; Caserta: 18,3 m²; Avellino: 18 m²; Salerno: 10 m² E Napoli: 9,5 m². Un deficit che si traduce in maggiore vulnerabilità climatica, minor comfort urbano e scarsa vivibilità delle periferie.

ENERGIE RINNOVABILI: NAPOLI ULTIMA – Sul fronte delle energie rinnovabili installate negli edifici pubblici, solo Avellino mostra un segnale positivo con 9,54 kW ogni 1000 abitanti, seguita da Benevento (5 kW). Molto più indietro Salerno (1,51 kW) e Napoli, fanalino di coda con appena 0,22 kW/1000 abitanti. Un dato che conferma il ritardo delle amministrazioni nella transizione energetica locale, soprattutto in ambito pubblico.

LA SFIDA DELLA RIGENERAZIONE URBANA – Il rapporto Ecosistema Urbano 2025 conferma che le città campane faticano a imboccare la via della sostenibilità. Smog, rifiuti, carenza di verde e dispersione idrica restano i nodi centrali di un modello urbano ancora fragile. Per Legambiente, la sfida passa da una rigenerazione urbana condivisa, che coinvolga cittadini, enti locali e mondo produttivo. “Occorre ripensare gli spazi urbani partendo dalle periferie – aggiunge Francesca Ferro –. Serve più verde, meno traffico e un approccio che metta al centro la partecipazione e la bellezza come strumenti di cambiamento. Solo così la decarbonizzazione potrà diventare una vera occasione di riscatto per le nostre città”.