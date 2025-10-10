venerdì, Ottobre 10, 2025
SANT’ANTIMO (rgl) – Un continuo via vai di scooter, giovani che si fermano, parlano brevemente con un uomo in tuta da lavoro e ripartono. È bastato poco agli agenti del commissariato di Frattamaggiore per capire che dietro quella serranda alzata in via Sambuci, a Sant’Antimo, si nascondeva qualcosa di più di un semplice garage. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 38enne del posto per scarico sul suolo dei reflui, gestione illecita di rifiuti speciali ed emissioni in atmosfera non autorizzate. Durante il controllo, i poliziotti hanno scoperto che il locale era stato trasformato in una vera e propria officina meccanica abusiva: all’interno, banchi da lavoro, attrezzi professionali, numerose parti meccaniche di motocicli, due scooter parzialmente smontati e un fusto metallico per la raccolta di oli esausti. L’uomo, privo di qualsiasi autorizzazione, è stato anche sanzionato amministrativamente per mancanza della Scia con una multa complessiva di 5.000 euro.

