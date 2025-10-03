SOMMA VESUVIANA (rgl) – Un secondo terremoto politico scuote l’area vesuviana. Dopo il Ottaviano, anche Somma Vesuviana resta senza guida amministrativa. Tredici consiglieri comunali (su 24 complessivi) hanno infatti rassegnato in blocco le dimissioni, firmate davanti a un notaio e già depositate al protocollo del Comune, decretando così la fine anticipata della giunta guidata dal sindaco Salvatore Di Sarno. La decisione spalanca la strada al commissariamento da parte della Prefettura, in attesa della convocazione delle prossime elezioni. Secondo le prime ricostruzioni, la frattura sarebbe maturata all’interno della stessa maggioranza. Alcuni esponenti locali del Partito Democratico e dei Verdi, inizialmente sostenitori del primo cittadino, avrebbero progressivamente preso le distanze fino alla rottura definitiva. A inasprire ulteriormente il clima, i rumors sulla possibile candidatura della moglie di Di Sarno alle prossime elezioni regionali, indiscrezione che avrebbe alimentato malumori e accelerato la crisi politica. Il primo cittadino questa mattina aveva revocato tutti le deleghe alla giunta per dare un “nuovo impulso all’amministrazione”. Nella serata l’epilogo.